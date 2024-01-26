Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde gerçekleştirilen idmana, oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
İdman sonrası taraftar grubu, takıma muz ve tatlı ikram etti.
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