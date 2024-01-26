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        Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:23
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        Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde gerçekleştirilen idmana, oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

        İdman sonrası taraftar grubu, takıma muz ve tatlı ikram etti.

        Galeri
        Galeri

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