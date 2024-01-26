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        Antalya'da haklarında hapis cezası bulunan 233 hükümlü yakalandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonlarda haklarında hapis cezası bulunan 233 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:20 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:20
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        Antalya'da haklarında hapis cezası bulunan 233 hükümlü yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen operasyonlarda haklarında hapis cezası bulunan 233 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde emniyet ve asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 233 hükümlü yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, farklı suçlardan aranan 540 şüpheli de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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