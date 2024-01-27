Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, partililer tarafından karşılandı

        CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da partililer tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:48 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, partililer tarafından karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da partililer tarafından karşılandı.

        CHP İl Başkanlığı binası önünde oluşturulan platformda partililere ve vatandaşlara hitap eden Böcek, kendisini tekrar aday gösteren Genel Başkan Özgür Özel'e teşekkür etti.

        5 yıl önce "Ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız" sloganıyla çıktıkları yolda başarıya ulaştıklarını ifade eden Böcek, bu seçimde de zaferin kendilerinin olacağını kaydetti.

        Hizmet etmek için yola çıktığı ilk günden itibaren verdiği sözlerin hepsini yerine getirdiğini belirten Böcek, görev süresi içinde salgın, deprem, sel gibi zor günler yaşandığını anımsattı. Zor günlerinde ihaneti de iyi dilekleri de gördüğünü aktaran Böcek, şunları söyledi:

        "Bize çamur atmak isteyenler oldu, yine olacak. Bizi karalamak isteyenler oldu, yine olacak, varsın olsun. Beni sizden, partimden en önemlisi Antalya'mdan ayıramadılar, ayıramayacaklar. Sizlerle birlikte yılmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecanımızla, daha büyük aşkla, inançla, kararlılıkla yola çıkıyoruz. Şimdi yeni sözler verme zamanı, o sözleri gerçek kılma ve Antalya'm için daha da iyisini yapma zamanı."

        Antalya'yı daha iyiye, ortak akılla, vicdanla ve büyük bir adanmışlıkla geleceğe taşıyacaklarını belirten Böcek, "Antalya için 'en iyisi' diyerek, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak yola çıkıyoruz." dedi.

        Antalya'da herkesi kucaklayacaklarını ve her kesimin mücadelesiyle 5 yıl daha Antalya'yı yöneteceklerini aktaran Böcek, herkesin desteğini istedi.

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da belediye başkanlığı için bugüne kadar aday adaylarının yarıştığını, bundan sonra AK Parti ile bir yarış başladığını söyledi. Küskünlüklerin, kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirten Kamacı, adaylar hakkında sosyal medyada kötü yorumlar yapan partililerden bunları silmelerini istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
        Kemer'de 4. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
        Kemer'de 4. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
        CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı
        CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı
        Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen, Döşemealtı'nda şantiyeleri gezdi
        Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen, Döşemealtı'nda şantiyeleri gezdi
        Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Ergün görevine başladı
        Kemer Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Ergün görevine başladı