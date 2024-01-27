Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 27.01.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 89 Janvier), Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Dk. 89 Cordova), Yusuf Özdemir (Dk. 72 Augusto), Efecan Karaca (Dk. 89 Furkan Bayır)

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 58 Serkan Asan), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Kappel), Thiam, Erencan Yardımcı (Dk. 72 Diaby), Umut Nayir (Dk. 90+3 Murat Akça)

        Goller: Dk. 78 Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 82 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Aliti, Dk. 90+8 Novais (Yedek kulübesinde) (Corendon Alanyaspor), Dk. 82 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Yeniden aday gösterilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek´ten hem e...
        Yeniden aday gösterilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek´ten hem e...
        CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, partililer tarafınd...
        CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, partililer tarafınd...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
        Kemer'de 4. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
        Kemer'de 4. Açık Masa Tenisi Festivali başladı
        CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı
        CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı