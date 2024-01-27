Stat:AlanyaOba

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 89 Janvier), Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Dk. 89 Cordova), Yusuf Özdemir (Dk. 72 Augusto), Efecan Karaca (Dk. 89 Furkan Bayır)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 58 Serkan Asan), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Kappel), Thiam, Erencan Yardımcı (Dk. 72 Diaby), Umut Nayir (Dk. 90+3 Murat Akça)

Goller: Dk. 78 Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 82 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Aliti, Dk. 90+8 Novais (Yedek kulübesinde) (Corendon Alanyaspor), Dk. 82 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

ANTALYA

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