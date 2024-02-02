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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yılın kadını seçildi

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından Prof. Dr. Jale İnan Antalya 2023 Yılın Kadını Ödülü verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:06
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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yılın kadını seçildi
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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından Prof. Dr. Jale İnan Antalya 2023 Yılın Kadını Ödülü verildiği bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, il merkezindeki bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Özlenen Özkan'a anne olarak, doktor olarak cerrah olarak rektör olarak ayrı ayrı ödül vermek gerektiğini belirterek, "Ama o ödüllerin en büyüğünü onu yetiştiren anneye vermek lazım." dedi.

        Rektör Özkan ise bu prestijli ödüle layık görülmenin, kendisi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Bugüne kadar birçok ödül almanın verdiği mutluluğu yaşadığını, ancak kendi şehrinde, alanında öncü kadınlara verilen bu ödülün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Özkan, ödülü üç profesör doktor yetiştiren annesi adına aldığını kaydetti.

        Özkan, Cumhuriyetin ikinci 100. yılına ulaşıldığı bu dönemde, kadınların geldiği bu noktanın oldukça gurur verici olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kızlarımızın iyi bir eğitim alması kadar, özgüven sahibi, kendi ayakları üstünde durabilen, mücadeleci ve cesur birer birey olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında bu dönüşüm için elbette kadınların daha fazla söz sahibi olmaları, karar alma mekanizmalarında, yönetici pozisyonunda daha fazla yer almaları gerekiyor. Bugün bulunduğum noktada Akdeniz Üniversitesinin ilk kadın rektörü olarak büyük bir sorumluluk taşıyorum. 65 bin öğrencimizin iyi bir eğitimle topluma kazandırılması için çabalarken öte yandan geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Kadın akademisyenlerimizin hayatını kolaylaştırmak, kariyer gelişimlerine destek sağlamak hem de yönetim ve karar verici pozisyonlarda daha etkin olmalarını sağlamak adına onları destekleyici çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitemizde bu anlamda son 3 yılda kadın yönetici sayısının 3 kat arttığını da gururla ifade etmek isterim. 2012 yılında üniversitemizde yönetimde sadece bir kadın dekan vardı. Şu an 24 fakültemizin başında 10 kadın dekanımız var. En azından kendi adıma bulunduğumuz noktada elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz."

        Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, Rektör Özkan'a Prof. Dr. Jale İnan Antalya 2023 Yılın Kadını Ödülünü takdim etti.

        Ödül takdiminin ardından ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Rektör Özkan söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi de Rektör Özkan, hayatı ve yaptığı çalışmalarla bilgi verdi.

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