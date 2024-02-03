Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Saric, Bytyqi, Buksa
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko
Gol: Dk. 42 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
ANTALYA
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