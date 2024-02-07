Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde 12 üniversitenin desteğiyle 23 ve 24 Şubat'ta "Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)" gerçekleştirilecek.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, gençler firmalarla bir araya gelerek, iş, staj, eğitim, konferans, mülakat gibi çeşitli deneyimlere katılabilecek.

Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz da fuara katılarak öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak.

Birçok çocuğun spora başlamasında ilham kaynağı olan Gazoz, sosyal medyadan yayımladığı videoyla, gençleri 23 Şubat'ta GÜNKAF'ta gerçekleştireceği söyleşiye davet etti.

GÜNKAF'a kayıt olanların arasından yapılacak çekilişle 5 öğrenci, Türk Hava Yollarının Avrupa ülkelerine gidiş dönüş uçak biletini kazanacak.

Öğrencilere çekilişlerde Antalyaspor'un Süper Lig maçları için bilet, spor merkezine aylık üyelik ve dalış eğitimi gibi farklı hediyeler de verilecek.

Yaklaşık 300 firmanın stant kuracağı fuarı, 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.