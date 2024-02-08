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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), romantik balenin önemli başyapıtlarından "Giselle"yi sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:17
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), romantik balenin önemli başyapıtlarından "Giselle"yi sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk bale prömiyeri, 10 Şubat Cumartesi akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

        Konusunu Alman şair Henrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alan "Giselle" balesi, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sahneye konuluyor.

        Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetecek, eserin başkemancılığını Sibel Aydın üstlenecek.

        "İmkansız aşk", "zengin erkek-fakir kız" gibi dramatik konuları ve ikinci perdede gerçek dışı, fantastik olayları anlatan balenin dekoru Çağda Çitkaya, kostümleri Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

        Doğaüstü ögelerle dolu bale, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç "Giselle" adında köylü kızı ile kendisini ona "Loys" adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e delicesine aşık olan Kont Albrecht'in hikayesini konu alıyor.

        Eserin prömiyerinde "Giselle"i Iaroslava Volkova, "Albrecht"i Mersin DOB sanatçısı "Ozan Demirbaş", "Hilarion"ı Burak Özbek, "Myrtha"yı Milina Fidan Özbek canlandıracak, "Köy Pas de Deux" rolünde ise Riine Sasaki ve Yağızhan Danış sahne alacak.

        Eser, 13-20 ve 22 Şubat'ta tekrar sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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