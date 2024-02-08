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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 22:42 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:42
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri (DK. 89 Assombalonga), Saric (Dk. 73 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt), Buksa

        Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 46 Serkan Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Rebic (Dk. 46 Muleka), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+3 Worrall), Cenk Tosun

        Goller: Dk. 30 Bytyqi (Bitexen Antalyaspor), Dk. 71 ve 88 Muleka (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Semih Kılıçsoy, Dk. 43 Amartey, Dk. 68 Cenk Tosun, Dk. 86 Muleka (Beşiktaş), Dk. 57 Kaluzinski, Dk. 60 Bünyamin Balcı, 90+4 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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