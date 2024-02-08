Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri (DK. 89 Assombalonga), Saric (Dk. 73 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt), Buksa
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 46 Serkan Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Rebic (Dk. 46 Muleka), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+3 Worrall), Cenk Tosun
Goller: Dk. 30 Bytyqi (Bitexen Antalyaspor), Dk. 71 ve 88 Muleka (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 27 Semih Kılıçsoy, Dk. 43 Amartey, Dk. 68 Cenk Tosun, Dk. 86 Muleka (Beşiktaş), Dk. 57 Kaluzinski, Dk. 60 Bünyamin Balcı, 90+4 Buksa (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA
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