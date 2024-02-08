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        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, "İkinci devre rakibi sahasına hapsettik. 2 golü bulduk ve maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. 90 dakika boyunca ikinci yarı gibi oynamalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:23 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:23
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        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, "İkinci devre rakibi sahasına hapsettik. 2 golü bulduk ve maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. 90 dakika boyunca ikinci yarı gibi oynamalıyız." dedi.

        Santos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta iki farklı hikaye olduğunu söyledi.

        İdmanlarda yaptıklarını, oyunculardan istediklerini ilk yarıda saha göremediklerini ifade eden Santos, rakiplerinin ise ilk devrede agresif oynadığını ve oyunu iyi yönlendirdiğini kaydetti.

        Rakibe ilk yarıda çok fırsat verdiklerini aktaran Santos, şunları kaydetti:

        "Antalyaspor ilk yarıda maçı fazlasıyla hak etti. Çok iyi oynadılar. Biz kötü oynadık. İkinci yarıda durumu değiştirdik. Sahada sadece formamız değil Beşiktaş'ın da iyi oyuncuları vardı. Savaştık, didindik. Güzel mücadele sergiledik. Daha çok baskı yaptık ve önde oynadık. İkinci devre rakibi sahasına hapsettik. 2 golü bulduk ve maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. 90 dakika boyunca ikinci yarı gibi oynamalıyız. Maçın içinde iki farklı senaryoyu bir daha görmeyiz."

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