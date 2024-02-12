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        28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

        Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen 28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Özbek Kanat Kurbanaliev birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:13
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        28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
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        Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen 28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Özbek Kanat Kurbanaliev birinci oldu.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 22 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele etti.

        Avrupa şampiyonu sporcular Galli Amy Boulden ile İrlandalı Damian McGrane de turnuvaya katıldı.

        Sporcular 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verdi.

        Turnuva sonunda Kanat Kurbanaliev birinci olarak 5 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu. Damian McGrane ikinciliği, İngiliz Jonathan Gragon üçüncülüğü elde etti.

        Takımlar kategorisinde Mutlu Güner, Gürcü Tyrone Hammond ve Steven Fraga, İngiliz William James Reid'den oluşan takım birinci oldu.

        Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Gloria Serenity Resort & Gloria Golf Resort & Gloria Golf Club Genel Müdürü Sinan Aybattı, Gloria Verde Resort Genel Müdürü Yasin Serdar ve Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

        Başarılı sporculara toplam 60 bin avro ödül verilirken, ayrıca 1 haftalık otel konaklaması hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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