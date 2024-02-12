28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Başarılı sporculara toplam 60 bin avro ödül verilirken, ayrıca 1 haftalık otel konaklaması hediye edildi.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Gloria Serenity Resort & Gloria Golf Resort & Gloria Golf Club Genel Müdürü Sinan Aybattı, Gloria Verde Resort Genel Müdürü Yasin Serdar ve Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

Takımlar kategorisinde Mutlu Güner, Gürcü Tyrone Hammond ve Steven Fraga, İngiliz William James Reid'den oluşan takım birinci oldu.

Turnuva sonunda Kanat Kurbanaliev birinci olarak 5 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu. Damian McGrane ikinciliği, İngiliz Jonathan Gragon üçüncülüğü elde etti.

Avrupa şampiyonu sporcular Galli Amy Boulden ile İrlandalı Damian McGrane de turnuvaya katıldı.

Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen 28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Özbek Kanat Kurbanaliev birinci oldu.

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