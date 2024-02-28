Antalya'da mesai arkadaşı zabıtayı öldüren zanlı tutuklandı

Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de dün büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı Erdal V'nin bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

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