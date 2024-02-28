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        Antalya'da mesai arkadaşı zabıtayı öldüren zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:23 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:23
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        Antalya'da mesai arkadaşı zabıtayı öldüren zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

        Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı (60), bıçaklayarak öldüren zabıta memuru Erdal V'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de dün büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı Erdal V'nin bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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