Alanya'da mart ayında deniz keyfi
Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi, sahilde güneşlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi, sahilde güneşlendi.
Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu ilçede, vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.
Sahilde güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp balık tuttu.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın hafta sonu da süreceğini bildirdi.
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