Alanya'da mart ayında deniz keyfi

Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu ilçede, vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.

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