Antalya Diplomasi Forumu 2024
Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Uzay Diplomasisi: Yeni Fırsatlar Keşfetmek" başlıklı panelde, uzay diplomasisi ile uluslararası işbirliğini artırmanın yolları tartışıldı.
Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Uzay Diplomasisi: Yeni Fırsatlar Keşfetmek" başlıklı panelde, uzay diplomasisi ile uluslararası işbirliğini artırmanın yolları tartışıldı.
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