Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa
Gaziantep FK: Nita, Furkan Soyalp, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata, Maxim, Ogün Özçiçek, Max Gradel, Markovic, Dragus
Gol: Dk. 40 Larsson (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 43 Markovic (Gaziantep FK)
ANTALYA
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