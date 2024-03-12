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        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:47
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        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Varsak Aktoprak Mahallesi'nde Antika A. (52) ile hakkında verilmiş uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evlerine gelen eşi V.A. (51) arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğazından bıçaklayarak öldüren V.A, daha sonra banyoda kendisini asarak intihar etmeye çalıştı.

        Seslerini duyan mahalle sakinleri ve evdeki 2 çocuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekibi, Antika A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise banyoda iple kendisini asmış olan V.A'yı kurtardı. V.A, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kadının cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        - "Pişman değilim"

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum. Dün de arsa satışı için eşimle tartıştık ve bıçakla saldırdım." dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.A, gazetecilerin "Neden yaptın, pişman mısın?" sorusu üzerine, "Aramızda kavga çıktı, o yüzden yaptım. Pişman değilim." dedi.

        V.A'nın, eşi Antika A'yı 1'i boynundan olmak üzere 8 bıçak darbesiyle ördürdüğü tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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