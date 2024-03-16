Antalya'da "parada sahtecilik" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hükümlü ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanırken, kaldığı evde yapılan aramada sahte 6 bin 900 lira ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, parada sahtecilik suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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