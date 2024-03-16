Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "parada sahtecilik" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'da, hakkında "parada sahtecilik" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:54 Güncelleme: 16.03.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "parada sahtecilik" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, hakkında "parada sahtecilik" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, parada sahtecilik suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Hükümlü ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanırken, kaldığı evde yapılan aramada sahte 6 bin 900 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 kişi tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 kişi tutuklandı
        Ukraynalı Mishel, dedektif gibi iz sürerek çalınan bisikletini buldu
        Ukraynalı Mishel, dedektif gibi iz sürerek çalınan bisikletini buldu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açıl...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açıl...
        Alanya'da 3 yıldır topladığı tarihi eşyaları çalıştığı okulda sergileyecek
        Alanya'da 3 yıldır topladığı tarihi eşyaları çalıştığı okulda sergileyecek
        Turizmde 4 ana pazarda Türkiye birinci
        Turizmde 4 ana pazarda Türkiye birinci