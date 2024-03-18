Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Kızılhisar (Meis) Adası'na geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Kızılhisar (Meis) Adası'na geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürmenli Adası açığında lastik botla yasa dışı yollarla Kızılhisar'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı ve 13 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Uzmanlardan uyarı: Karada da öldürüyor
        Uzmanlardan uyarı: Karada da öldürüyor
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Kumluca'da turfanda kavun hasadı başladı
        Kumluca'da turfanda kavun hasadı başladı
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Balon balıkları için 'karada ölüm' uyarısı
        Balon balıkları için 'karada ölüm' uyarısı
        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, kütüp...
        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, kütüp...
        Antalya'da şehit ve gazi ailelerinden tek tip kıyafetle 18 Mart'a özel klip...
        Antalya'da şehit ve gazi ailelerinden tek tip kıyafetle 18 Mart'a özel klip...