Antalya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürmenli Adası açığında lastik botla yasa dışı yollarla Kızılhisar'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı ve 13 düzensiz göçmen tespit edildi.

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