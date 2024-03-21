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        GÜNCELLEME - Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:02
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        GÜNCELLEME - Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı.

        Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında teknelerden biri tamamen yandı, diğeri kullanılamaz hale geldi.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde "Baba-A" ve "Admiral Black" isimli gezi teknelerinde yangın çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında 'Baba-A' isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

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