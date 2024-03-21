Gazipaşa'da vefat eden polis memurunun cenazesi Hatay'a gönderildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Gültekin'in (50) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Gültekin'in (50) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki törene Gültekin'in yakınları, Kaymakam Orhan Altun, mesai arkadaşları ile askeri erkan katıldı.
Helallik alınıp dua edildikten sonra Gültekin'in tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Kaymakam Altun, burada yaptığı konuşmada, Gazipaşa'nın ve emniyet teşkilatının acı bir gün yaşadığını belirterek, polis memuruna rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Törenin ardından polisin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi.
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