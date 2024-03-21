Gazipaşa'da vefat eden polis memurunun cenazesi Hatay'a gönderildi

Kaymakam Altun, burada yaptığı konuşmada, Gazipaşa'nın ve emniyet teşkilatının acı bir gün yaşadığını belirterek, polis memuruna rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

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