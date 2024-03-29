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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Kepez'de konuştu:

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 15 yıl boyunca Kepez için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Kepez'in istikrar kazanmış belediyeciliğini sürdürmek istiyoruz. Antalya'ya yeni vizyon projeler kazandırmak, kenti dünyanın ilk üç şehri haline getirmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 21:16 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:16
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Kepez'de konuştu:
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 15 yıl boyunca Kepez için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Kepez'in istikrar kazanmış belediyeciliğini sürdürmek istiyoruz. Antalya'ya yeni vizyon projeler kazandırmak, kenti dünyanın ilk üç şehri haline getirmek istiyoruz." dedi.

        Tütüncü, Kepez ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kepez'in yapılan hizmetlerle Antalya'nın en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

        İlçeye çok sayıda kalıcı eser bıraktıklarını dile getiren Tütüncü, Kepez'deki başarılı belediyeciliği şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesinde sürdürmek istediğini kaydetti.

        Seçime sayılı saatler kaldığını belirterek, Kepezlilerden büyükşehir belediye başkanlığı için destek isteyen Tütüncü, şöyle konuştu:

        "Kepez'in istikrar kazanmış belediyeciliğini sürdürmek istiyoruz. Antalya'ya yeni vizyon projeler kazandırmak, kenti dünyanın ilk üç şehri haline getirmek istiyoruz. Bunun için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. 31 Mart'ta Kepez'de 'Rıza Sümer' demeye hazır mıyız, kararlı mıyız? Antalya Büyükşehirde 'Hakan Tütüncü' demeye var mıyız, hazır mıyız, kararlı mıyız? Allah yolumuzu, ufkumuzu ve bahtımızı açık etsin."

        Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ise 31 Mart seçimlerinin bir demokrasi seçimi olduğunu ve milletin yine en fazla katılım sağlayarak demokrasiye sahip çıkacağına inandığını kaydetti.

        Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını ve eserler ürettiklerini belirten Sümer, "Zorluklarla mücadele ediyoruz. Zorlukları görünce kafamızı kuma gömenlerden değiliz. Ailelere, gençlere, yaşlılara destek olacağız. Dar gelirli vatandaşların sorunlarını çözmek için hizmet sunacağız. Keşke bizi eleştiren CHP zihniyeti de bunu yapsaydı." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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