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        Antalya'da 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:48
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        Antalya'da 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, il dışından kamyonla Antalya'ya yüklü miktarda kaçak etil alkol sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce tespit edilen Ö.G'nin kullandığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurulup arandı. Aramada, 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

        Kamyon sürücüsü Ö.G gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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