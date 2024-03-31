CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Uysal oyunu kullandı
CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Uysal, eşi Ümran Uysal ile Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'na geldi.
Burada vatandaşlarla selamlaşan Uysal, "1148" numaralı sandıkta oy kullandı.
Türkiye’ye aydınlık bir gelecek dileyen Başkan Uysal, Muratpaşa'da vatandaşların huzur ve güven içinde sandığa gittiğini belirtti.
Uysal, seçimlerin Türkiye'ye ve Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.
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