Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        seçim 2024 banner
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Uysal oyunu kullandı

        CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Uysal oyunu kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Uysal, eşi Ümran Uysal ile Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'na geldi.

        Burada vatandaşlarla selamlaşan Uysal, "1148" numaralı sandıkta oy kullandı.

        Türkiye’ye aydınlık bir gelecek dileyen Başkan Uysal, Muratpaşa'da vatandaşların huzur ve güven içinde sandığa gittiğini belirtti.

        Uysal, seçimlerin Türkiye'ye ve Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Antalya'da oyunu kullanan sahile gitti
        Antalya'da oyunu kullanan sahile gitti
        Antalya'da yabancı seçmenler oy kullanıyor
        Antalya'da yabancı seçmenler oy kullanıyor
        Antalya'da yerleşik yabancılar oy kullandı
        Antalya'da yerleşik yabancılar oy kullandı
        Yürüme güçlüğü çeken seçmenler, asansörü arızalı okulda plastik sandalyeyle...
        Yürüme güçlüğü çeken seçmenler, asansörü arızalı okulda plastik sandalyeyle...
        Kolları olmayan seçmen, oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı
        Kolları olmayan seçmen, oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı
        Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, oyunu kullandı
        Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, oyunu kullandı