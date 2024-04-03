Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, mazbatasını aldı.

Demirhan, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak üzere Kaş Belediye hizmet binasına geldi.

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Demirhan, önceki dönem belediye başkanı Mutlu Ulutaş'tan görevi devraldı.

Demirhan, buradaki konuşmasında, uzun bir maraton sonunda güzel bir netice aldıklarını söyledi.

Ulutaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Demirhan, "İnşallah biz de göreve başladığımız zaman hizmet yapmaya devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun." dedi.