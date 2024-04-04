Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mazbatasını aldı:

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Muhittin Böcek, Antalyalılara, yerli ve yabancı misafirlere, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mazbatasını aldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Muhittin Böcek, Antalyalılara, yerli ve yabancı misafirlere, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

        Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen Böcek, Antalya Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüştekin'den mazbatasını aldı.

        Böcek, burada yaptığı konuşmada, daha önce Konyaaltı Belediye Başkanlığında 4 dönem mazbata aldığını, bugün de büyükşehir belediye başkanı olarak iki dönem üst üste göreve getirildiğini anımsattı.

        Kendisini aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve destek olan herkese teşekkür eden Böcek, "Oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım. Atamızın 'hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri' dediği güzel Antalya'da, 2 milyon 696 bin 229 vatandaşımıza, 25 milyona yakın yerli ve yabancı misafirimize hiçbir kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Antalya'da 19 ilçe belediyesinden 16'sında CHP'nin kazandığını hatırlatan Böcek, demokrasi inancıyla bütün belediye başkanlarını kendi partili belediye başkanı olarak göreceğini kaydetti.

        Muhittin Böcek, sivil toplum örgütleriyle, vatandaşlarla, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacaklarını vurguladı.

        Mazbata töreninin ardından Böcek ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Her iki törene, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem ve İl Başkanı Nail Kamacı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da Çocuk Üniversitesinde atölye etkinlikleri düzenlendi
        Antalya'da Çocuk Üniversitesinde atölye etkinlikleri düzenlendi
        Genetik haritaya göre hazırlanan akıllı ilaçlar kanser tedavisinde yan etki...
        Genetik haritaya göre hazırlanan akıllı ilaçlar kanser tedavisinde yan etki...
        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
        Kaş'ta göreve başlayan başkan, eve dönerken kaza geçirdi
        Kaş'ta göreve başlayan başkan, eve dönerken kaza geçirdi
        Mahallenin 46 yıllık 'muhtar dedesi', son seçimi kaybetti
        Mahallenin 46 yıllık 'muhtar dedesi', son seçimi kaybetti
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal