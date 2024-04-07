Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramada 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 gümrük kaçağı elektronik sigara ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.