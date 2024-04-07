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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:00
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya uygulamaları üzerinden gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramada 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 gümrük kaçağı elektronik sigara ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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