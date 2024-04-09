GÜNCELLEME - Antalya'da suç örgütü operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Antalya'da bir gece kulübünün kurşunlanması ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda farklı tarihlerdeki iki kurşunlama ve iş yeri önünde midye satışı yapan İbrahim K'nin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın faillerinin H.A. ve F.S. olduğunu belirledi.