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        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da bayram namazı kılındı

        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:35
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        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da bayram namazı kılındı
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        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Antalya'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

        Namazda, Filistin ve Gazze'de zulüm altında olan Müslümanlar için dua edildi.

        - Muğla

        Muğla'daki merkez ve ilçelerindeki camilerde bayram namazı kılındı. Kent merkezindeki Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Filistinliler için dua edildi.

        Bayram Namazı sonrası vatandaşlar, il protokolüyle bayramlaştı. Bazı camilerde vatandaşa simit ikram edildi.

        - Burdur

        Burdur'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

        Tarihi Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistin ve Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi.

        Protokol üyeleriyle bayramlaşan cemaate, Valilikçe avluda çorba ikram edildi.

        Vali Türker Öksüz, burada düzenlenen programda, bayramların dargınlıkların tamir edildiği günler olduğunu söyledi.

        Türk milletinin bayrağı, bayramı, tarihi ve bahtının bir olduğunu belirten Öksüz, "Başta şehit ailelerimiz olmak üzere gazilerimizin ve bütün ülkemizin bayramını tebrik ediyorum. Baskı ve zulüm altında olan Gazze'deki ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin de Ramazan Bayramı'nın kurtuluşlarına vesile olmasını ve bayramın onları kuşatmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

        Bayramlaşma programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.

        - Isparta

        Isparta merkez ve ilçelerindeki camilerde Bayram Namazı kılındı, dua edildi. Vatandaşlar, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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