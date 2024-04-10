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        Serik'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:23
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        Serik'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan programda, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Usta, yaptığı konuşmada, Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve laik Cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

        Emniyet teşkilatının, toplumun huzur ve düzeninin tesis edilmesi, suçun önlenmesi, aydınlatılması ve faillerinin adalete teslimi gibi önemli konularda görev üstlendiğini aktaran Usta, "Hukukun üstünlüğünün rehber edinildiği, adil ve tarafsız görev anlayışı çizgisinden sapmadan, toplumun her kesiminin güven ve desteğini alarak, halkla bütünleşmiş görev anlayışıyla hizmetlerini geliştirerek sürdürmektedir." diye konuştu.

        Usta, uzun yıllar Serik Asayiş Derneğinin başkanlığını yapan ve görevini geçtiğimiz günlerde devreden Mehmet Emin Kiremitçioğlu'na plaket verdi.

        Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Polis Haftası kapsamında düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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