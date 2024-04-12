Antalya'da düşen teleferik kabinindeki 1 kişi öldü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

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