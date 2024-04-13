AFAD'dan Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama:

Açıklamada, 2 helikopter, 62 araç ve 225 personelle kurtarma çalışmalarının devam ettiği, diğer AFAD il müdürlüklerinden toplam 73 kişilik ekiplerin destek amacıyla yola çıktığı bildirildi.

"Yaralıların tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle hastanelere tahliye edildi. Ulaşılabilir halde bulunan 11 kabindeki 74 vatandaşın (30 kişi havadan) ekiplerce tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye edilen 6 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Havada asılı bulunan 13 kabindeki 102 kişinin tahliye çalışmaları devam etmektedir. İl AFAD Merkezi, teleferik komuta merkezi yakınındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında ilgili kurumların en üst amirlerinin katılımlarıyla kuruldu."

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün saat 17.28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla, Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisindeki turistik amaçlı teleferikte 1 direğin (5. direk) kırılması sonucu 25 vagonun havada asılı kaldığı, 1 vagonunun hasar gördüğü ve 184 kişinin mahsur kaldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, teleferik kazası nedeniyle havada asılı kalan 13 kabindeki 102 kişinin tahliye çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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