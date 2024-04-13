AFAD Başkanı Memiş'ten Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Her helikopter müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için sadece Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz." dedi.

Memiş, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, kaza ihbarını alır almaz Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, emniyet, arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle koordineli şekilde bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

Alanında uzman dağcı ekiplerin de müdahale çalışmalarına katıldığını anlatan Memiş, "Çok sarp bir arazide çalışmalar titizlikle yürütülmekte. Asılı kalan 25 kabinden 11 kabindeki 74 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda 13 kabinde tahliye işlemlerini de titizlikle yürütüyoruz." diye konuştu.

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin, jandarma ve emniyete ait araç gereçlerin kurtarma çalışmalarında görev aldığını aktaran Memiş, "Her helikopter müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için sadece Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz." diye konuştu.