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        Teleferik kazasında hayatını kaybeden avukatın tatil için Antalya'ya geldiği öğrenildi

        Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün ailesiyle Ramazan Bayramı tatili için Antalya'da bulunduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:33
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        Teleferik kazasında hayatını kaybeden avukatın tatil için Antalya'ya geldiği öğrenildi
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        Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün ailesiyle Ramazan Bayramı tatili için Antalya'da bulunduğu belirtildi.

        Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden 54 yaşındaki Gümüş'ün cenazesi, akşam saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

        Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

        Aynı kabinde bulunan ve olayda yaralanan eşi Kezban, çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş'ün (14) de tedavileri sürüyor.

        Gümüş'ün akrabası Selim Sarıaslan, AA muhabirine, kuzeninin ailesiyle Söke'de yaşadığını ve avukatlık yaptığını söyledi.

        Kezban Gümüş'ün ise Bağarası Mahallesi'ndeki Hürriyet Ortaokulunda öğretmenlik yaptığını belirten Sarıaslan, "Memiş, halamın oğlu. Bayram tatili için Antalya'daki akrabalarının yanına gittiler. Tatil yaptıkları sırada teleferiğe binmişler. Maalesef kazada halamın oğlunu kaybettik. Eşi ile çocukları hastanede. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik." diye konuştu.

        Sarıaslan, cenazenin Bağarası Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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