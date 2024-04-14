Alanya'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuz Özkan (24) idaresindeki 07 AZN 79 plakalı otomobil, Çayarası Yaylası'nda Sarıveliler istikametinde seyrederken dere yatağına yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Özkan'ın kaza yerinde öldüğünü tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Alanya Belediye morguna gönderildi.
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