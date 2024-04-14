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        Alanya'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:31
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        Alanya'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yavuz Özkan (24) idaresindeki 07 AZN 79 plakalı otomobil, Çayarası Yaylası'nda Sarıveliler istikametinde seyrederken dere yatağına yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücü Özkan'ın kaza yerinde öldüğünü tespit etti.

        Yapılan incelemenin ardından cenaze, Alanya Belediye morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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