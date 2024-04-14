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        Galatasaray, Alanya'ya geldi

        –Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Alanya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:39 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:39
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        Galatasaray, Alanya'ya geldi
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        –Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Alanya'ya geldi.

        Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında taraftar karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, havalimanında takım otobüsüne bindiği sırada gazetecilere, iyi bir maç olacağını söyledi.

        Şampiyonluğu hak edenin kazanacağını anlatan Timur, "Şampiyonluğu hak ettiğimize inanıyorum. İnşallah gerginlikler de azalarak ligin sonu böyle geçsin. Herkese başarılar diliyorum. Güzel bir netice alacağımızı umuyorum." dedi

        Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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