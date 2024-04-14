Galatasaray, Alanya'ya geldi

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

Şampiyonluğu hak edenin kazanacağını anlatan Timur, "Şampiyonluğu hak ettiğimize inanıyorum. İnşallah gerginlikler de azalarak ligin sonu böyle geçsin. Herkese başarılar diliyorum. Güzel bir netice alacağımızı umuyorum." dedi

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.