Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de en son Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulandı. Karşılaşmada, VAR odasında Portekizli Fabio Melo görev yaptı.

- Yabancı VAR görev yaptı

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Serge Aurier ile Kerem Demirbay'ı oynattı.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

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