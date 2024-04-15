Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Kırmızı Kart: Dk. 19 Fatih Tekke (Teknik direktör) (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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