Alanya'da okulun bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde okulun bahçesinde bulunan ağaçtaki yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde okulun bahçesinde bulunan ağaçtaki yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Toslak Mahallesi'nde Toslak Ketenlik İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri, teneffüs için bahçeye çıktıklarında ağaçta yılan gördü.
Öğrencilerin durumu bildirdiği okul idarecileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.
Okula gelen itfaiye ekibi, ağaçtaki yılanı yakalayıp kırsal alanda doğaya saldı.
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