Antalya'da "Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Programı" düzenlendi

Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 35 genç girişimcinin çalışmalarının sunumunu yapıldı.

Programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, KOSGEB Antalya İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Yapay zeka kullanımı sağlıktan savunmaya hemen her sektörde daha da vazgeçilmez bir konuma geldi. Yine oyun sektörü girişimcilik ekosisteminin parlayan yıldızlarından biri. 'Digital 2023: Turkey' raporunda belirtildiği üzere 8 milyarın üzerinde bulunan dünya nüfusunun bugün 5,44 milyarı telefon kullanıcısı 5,16 milyarı ise internet kullanıcısı. Bu da dünya nüfusunun yüzde 64'ünün çevrim içi olduğunu göstermektedir. Bu oranlar her geçen gün daha da artmaktadır."

Güler ise yürütülen programın önemine işaret ederek, "Oyun ve yapay zeka konusunda dünyada 185 milyar dolar civarında bir pazar var. Mobil oyunlar bu piyasasının yüzde 49'unu oluşturuyor. Yarıya yakını mobil oyunlar ki Türk girişimcilerinde aslında fena olmadığı bir alandan bahsediyoruz. Yüzde 22'ini PC oyunları oluşturuyor. Bu, 40 milyar dolarlık bir toplam hacmi oluşturuyor. Yüzde 29 ise konsol oyunlarını kapsayan bir alandan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.