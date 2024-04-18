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        Antalya'da "Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Programı" düzenlendi

        Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:38
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        Antalya'da "Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Programı" düzenlendi
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        Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 35 genç girişimcinin çalışmalarının sunumunu yapıldı.

        Programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, KOSGEB Antalya İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Özkan, etkinlikte, yürüttükleri program sayesinde potansiyel girişimcilerin, start-up'lar ve firmaların güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladığını, iş ağlarına katılım sağladığını ve kamu destekleri hakkında bilgi edindiğini belirtti.

        Projede, yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

        "Yapay zeka kullanımı sağlıktan savunmaya hemen her sektörde daha da vazgeçilmez bir konuma geldi. Yine oyun sektörü girişimcilik ekosisteminin parlayan yıldızlarından biri. 'Digital 2023: Turkey' raporunda belirtildiği üzere 8 milyarın üzerinde bulunan dünya nüfusunun bugün 5,44 milyarı telefon kullanıcısı 5,16 milyarı ise internet kullanıcısı. Bu da dünya nüfusunun yüzde 64'ünün çevrim içi olduğunu göstermektedir. Bu oranlar her geçen gün daha da artmaktadır."

        Güler ise yürütülen programın önemine işaret ederek, "Oyun ve yapay zeka konusunda dünyada 185 milyar dolar civarında bir pazar var. Mobil oyunlar bu piyasasının yüzde 49'unu oluşturuyor. Yarıya yakını mobil oyunlar ki Türk girişimcilerinde aslında fena olmadığı bir alandan bahsediyoruz. Yüzde 22'ini PC oyunları oluşturuyor. Bu, 40 milyar dolarlık bir toplam hacmi oluşturuyor. Yüzde 29 ise konsol oyunlarını kapsayan bir alandan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İbrahim Yavuz da 13 kümelenme çalışmalarından birinin yapay zeka ve oyun teknolojileri kümelenmesi olduğunu söyledi.

        Bu bağlamda Kalkınma Ajansı ile yapay zeka ve oyun teknolojileri hızlandırma programını yürüttüklerini vurgulayan Yavuz, iki yıl önce yaptıkları araştırmada çok fazla oyun, yazılım üretmek için Antalya'ya gelen hem dijital göçebe hem de kentte yaşayan girişimcilerin olduğunu fark ettiklerini aktardı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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