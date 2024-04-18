Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası Antalya'da başladı

Sporcularının Avrupa ve dünya şampiyonaları ile Avrupa Oyunları ve Spor Combat Games'de başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çeken Yıldız, 2024 yılında da sporcularından aynı başarıyı beklediklerini kaydetti.

Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2023 yılında ulusal ve uluslararası platformda başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

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