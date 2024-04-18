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        Antalya'da müşterilerin banka hesaplarından para çalındığı iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir banka şubesindeki müşteri hesaplarından toplam 205 milyon lira çalındığı iddiasıyla aralarında şube müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:42
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        Antalya'da müşterilerin banka hesaplarından para çalındığı iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir banka şubesindeki müşteri hesaplarından toplam 205 milyon lira çalındığı iddiasıyla aralarında şube müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir banka şubesinde müşterilerin hesaplarından para çalındığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişler bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ve 2 banka personelinin hesaplarında hareketlilik olduğunu tespit etti. Bazı banka müşterilerinin hesaplarından toplam 205 milyon liranın alındığı belirlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı operasyonda, bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ile 2 personelin de aralarında bulunduğunu 8 kişiyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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