Antalya'da müşterilerin banka hesaplarından para çalındığı iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir banka şubesindeki müşteri hesaplarından toplam 205 milyon lira çalındığı iddiasıyla aralarında şube müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir banka şubesinde müşterilerin hesaplarından para çalındığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişler bankanın şube müdürü R.E.B, yardımcısı U.E. ve 2 banka personelinin hesaplarında hareketlilik olduğunu tespit etti. Bazı banka müşterilerinin hesaplarından toplam 205 milyon liranın alındığı belirlendi.