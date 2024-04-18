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        Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak

        Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Kemer ilçesi binlerce bisiklet tutkununu ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:39
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        Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak
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        Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Kemer ilçesi binlerce bisiklet tutkununu ağırlayacak.

        21 Nisan'da Antalya etabıyla başlayacak 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kaş ikinci etabında 25 takım yarışacak.

        Öte yandan 20-21 Nisan'da düzenlenecek olan dünyada kar üzerinde başlayıp denizde biten tek yarış olma özelliğine sahip Sea to Sky yarışı için de ilçede son hazırlıklar tamamlandı.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer'imiz eşsiz bisiklet rotaları ile bisiklet sporunun Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. İlçemizde yapılan tüm ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına destek vermeye ve Kemer'imizi spor turizminin önde gelen kentlerinden biri haline getirmek adına çabamızı sürdürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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