Antalya'da Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi düzenlenecek
Antalya, Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.
Antalya, Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Bilim ve Sanat Araştırmaları Merkezince Antalya Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yarın saat 10.00'da başlayacak olan kongreye, 18 ülkeden 181 akademisyen katılacak.
Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sevcan Yıldız'ın yapacağı kongrede, alanında tanınmış öğretim üyeleri sunumlar yapacak.
Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Birdane de "St. Nicholas (Noel Baba) Kilisesi Motifleri" başlıklı kişisel sergisini sergileyecek.
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