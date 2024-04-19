Antalya'da Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi düzenlenecek

Uluslararası Bilim ve Sanat Araştırmaları Merkezince Antalya Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yarın saat 10.00'da başlayacak olan kongreye, 18 ülkeden 181 akademisyen katılacak.

Antalya, Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

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