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        Finike'de Turizm Haftası kutlandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde Turizm Haftası etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:02
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        Finike'de Turizm Haftası kutlandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde Turizm Haftası etkinlikle kutlandı.

        Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, müzik dinletisi yapıldı, programda katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi, ilçenin tanıtımı yapıldı.

        Finike Mili Eğitim müdürü Mehtap Gökdemir, yaptığı açıklamada, etkinlikte Finike'nin tarihi ve turistlik yerlerinin tanıtım ile yabancıların gözünden Türkiye videosunun izlendiğini söyledi.

        Etkinliğe okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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