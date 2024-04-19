Finike'de Turizm Haftası kutlandı
Antalya'nın Finike ilçesinde Turizm Haftası etkinlikle kutlandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde Turizm Haftası etkinlikle kutlandı.
Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, müzik dinletisi yapıldı, programda katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi, ilçenin tanıtımı yapıldı.
Finike Mili Eğitim müdürü Mehtap Gökdemir, yaptığı açıklamada, etkinlikte Finike'nin tarihi ve turistlik yerlerinin tanıtım ile yabancıların gözünden Türkiye videosunun izlendiğini söyledi.
Etkinliğe okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.
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