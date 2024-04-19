Pink Martini 7 Mayıs'ta Antalya'da konser verecek

ABD'li müzik grubu Pink Martini, "Regnum Live in Concerts" kapsamında Antalya'da sahne alacak.

Latin müziği, lounge, Avrupa klasik müziği ve cazı da kapsayan geniş müzik repertuvarına sahip grup, 7 Mayıs gecesi Belek'te Regnum Carya'nın sahnesi Pearl Event Area'da hayranlarıyla buluşacak.

Kendilerini "dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan grubun şarkıları, "La Casa De Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Housewives"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.