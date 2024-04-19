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        Pink Martini 7 Mayıs'ta Antalya'da konser verecek

        ABD'li müzik grubu Pink Martini, "Regnum Live in Concerts" kapsamında Antalya'da sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 19:11 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:11
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        Pink Martini 7 Mayıs'ta Antalya'da konser verecek
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        ABD'li müzik grubu Pink Martini, "Regnum Live in Concerts" kapsamında Antalya'da sahne alacak.

        Latin müziği, lounge, Avrupa klasik müziği ve cazı da kapsayan geniş müzik repertuvarına sahip grup, 7 Mayıs gecesi Belek'te Regnum Carya'nın sahnesi Pearl Event Area'da hayranlarıyla buluşacak.

        Kendilerini "dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan grubun şarkıları, "La Casa De Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Housewives"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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