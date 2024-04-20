Antalya'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
Antalya'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Antalya'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı.
Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.
Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68,4, Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri'nde ise 118 kilometreye ulaştı.
Hava sıcaklığının düne göre 2 derece düştüğü kentte, fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.
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