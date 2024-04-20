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        Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo"da görme engelli sporcular da yarışacak

        Antalya'da 27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek "AKRA Gran Fondo"da bisiklet ve adrenalin tutkunları bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:18
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        Yol bisikleti yarışı "AKRA Gran Fondo"da görme engelli sporcular da yarışacak
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        Antalya'da 27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek "AKRA Gran Fondo"da bisiklet ve adrenalin tutkunları bir araya gelecek.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, "AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" adıyla 6'ncı kez gerçekleştirilecek yol bisikleti yarışı, Kemer ilçesinde düzenlenecek.

        "Mavi ve Yeşilin bir parçası ol" sloganıyla start alacak organizasyon için kayıtlar 24 Nisan'da sona erecek. 2018'den bu yana amatör yol bisikletçilerinin kentin doğal güzellikleri içinde yarıştığı organizasyona, birçok ülkeden bisikletçi katılacak.

        Yarışlar, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek.

        "Bisiklete Engel Yok" temasıyla AKRA Gran Fondo, Eşpedal Derneği'nden 10 görme engelli sporcuyu "tandem" kategorisinde konuk edecek. Özel tasarlanan iki kişilik bisikletler, görme engelli sporculara yarışma imkanı sunacak.

        AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü A. Haluk Özsevim, yaptığı açıklamada, 2020'den bu yana Eşpedal Derneği üyelerinin iki kişilik tandem bisikletleriyle organizasyonda pedal bastığını belirtti.

        Görme engelli sporcuların bu sene de yarıştaki yerlerini alacaklarını aktaran Özsevim, "Bisiklete ve doğaya gönül verenlerin bir araya geleceği organizasyonla bisiklet turizmine dikkat çekmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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