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        Antalya'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:50
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        Antalya'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Erkan T'nin kullandığı 07 AOU 880 plakalı kamyon, Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki köprüde, karşı yönden gelen Mustafa Utku yönetimindeki 07 UAE 20 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, kamyonette sıkışan Utku, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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