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        Antalya'da fırtınada devrilen ağaçlar ve uçan çatı parçaları ekiplerce temizlendi

        Antalya'da Büyükşehir Belediyesinin, 1200 personelle, etkisini sürdüren fırtınadan dolayı ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylara müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:50
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        Antalya'da fırtınada devrilen ağaçlar ve uçan çatı parçaları ekiplerce temizlendi
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        Antalya'da Büyükşehir Belediyesinin, 1200 personelle, etkisini sürdüren fırtınadan dolayı ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylara müdahale ettiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojinin "kuvvetli yağış ve fırtına" uyarısının ardından teyakkuza geçen ekipler, alt geçitler, cadde ve sokaklardaki mazgalları temizledi, herhangi bir olumsuzluğa karşı nöbetçi ekipler oluşturdu.

        Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan koordinasyonunda Acil Afet Daire Başkanlığınca, araç ve teçhizatlarıyla 1200 personel görevlendirildi.

        Ağaç devrilmesi, dal kırılması, çatı uçması, tabela kopması gibi 43 ihbar alan ekipler, bu olaylara müdahale ederek devrilen ağaçları, kopan dalları, uçan tabela ve çatı parçalarını temizledi.

        Konyaaltı Sahili, Düden Park ile Sabancı Bulvarı ve Evliya Çelebi caddelerinde devrilen ve trafik akışını etkileyen ağaçlar da ekiplerce kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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