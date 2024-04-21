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        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası

        Antalya'da yapılan Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, 20 yaş altı 10 kilometre yarışlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:09
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        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası
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        Antalya'da yapılan Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, 20 yaş altı 10 kilometre yarışlarıyla başladı.

        EXPO 2016 alanında yapılan organizasyonda 20 yaş altı erkeklerde Şeyhmus Çapat, Mehmet Güngör ile İlhan Gövce, 20 yaş altı kadınlarda ise Tülin Ek, Şerife Berra Güven ve Esma Öztekin mücadele etti.

        20 yaş altı erkekler 10 kilometrede Şeyhmus Çapat, 40.42'lik derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak 7'nci, Mehmet Güngör 41.54'le kişisel en iyisini yürüyerek 20'nci ve İlhan Gövce de 43.51'lik derecesiyle 34'üncü oldu.

        Bu branşta Avustralyalı Isaac Beacroft 39.56'yla altın, Çinli Shengji Shi 39.57'yle gümüş, vatandaşı Jiawei Luo 40.03'le gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye erkekler takımda dördüncü olurken, Çin birinci, Japonya ikinci, Avustralya ise üçüncü oldu.

        20 yaş altı kadınlar 10 kilometrede Tülin Ek 49.01'le kişisel en iyisini yürüyerek 23'üncü, Şerife Berra Güven, 49.23'lük derecesiyle kişisel en iyi derecesini yürüyerek 30'uncu, Esma Öztekin de 51.18'le 40'ıncı oldu.

        Bu branşta Çinli Xizhen Yang 45.06'yla altın, İspanyol ldara Meilan 45.12'yle gümüş, vatandaşı Sofia Santacreu 45.17'lik derecesiyle kişisel en iyi derecesini yürüyerek bronz madalya elde etti.

        Türkiye kadınlar takımda 10'uncu olurken, İspanya altın, Çin gümüş, İtalya ise bronz madalya kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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